Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



1994 Gençler Dünya Boks Şampiyonu Mustafa Genç’in ağır felç riskine rağmen 23 yıl aradan sonra ringlere dönüşünü, 27 kilo vererek imza attığı büyük değişimi ve Almanya’daki zaferini konu alan "Son Raunt" belgesel filmi, Ankara ve Ordu’da gerçekleştirilecek gala gösterimleriyle izleyiciyle buluşuyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla hayata geçirilen proje; sporda yaş sınırlarının ve sağlık engellerinin azimle nasıl aşılabileceğini gözler önüne seriyor. Belgesel, Mustafa Genç’in doktorların ağır bel fıtığı nedeniyle ameliyat olmadığı takdirde felç kalma riski uyarısına rağmen pes etmeyerek spora sarılmasını, 130 kilodan 103 kiloya düşerek 27 kilo verme başarısını ve Almanya’daki WBU maçında elde ettiği şampiyonlukla taçlanan 50 yaşındaki ilham verici mücadelesini beyaz perdeye taşıyor.

ANKARA VE ORDU’DA GALA HEYECANI

"Son Raunt" belgeselinin ilk gala gösterimi 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 14:00’te Ankara’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Belgesel ekibi, Ankara gösteriminin ardından memleket gösterimi için Ordu’da sporseverlerle buluşacak. İkinci gala programı 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 14:00’te Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde (OKSM) düzenlenecek.

"50 YAŞINDA BU YOLA ÇIKARKEN YANIMIZDA OLAN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Gala öncesi açıklamalarda bulunan Mustafa Genç, belgeselin ardındaki emeğe ve dayanışmaya vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Felç riskiyle karşı karşıya kaldığımız zorlu bir dönemde, 23 yıl aradan sonra 50 yaşında yeniden ringe çıkma kararımız sadece bir spor mücadelesi değil; 130 kilodan 103 kiloya düşerek sağlığımıza yeniden kavuştuğumuz bir azim ve inanç yolculuğuydu. Almanya’da kazandığımız maçla taçlanan bu yolculuğu en ince ayrıntısına kadar beyaz perdeye aktaran, hikayemizi ölümsüzleştiren yönetmenimiz Sayın Ahmet Selim Sabuncu’ya yürekten teşekkür ediyorum.

Bu zorlu süreçte 50 yaşında ringe çıkmamıza maddi ve manevi destek veren, bizden inancını hiçbir zaman esirgemeyen ve bizimle beraber yol yürüyen tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Özellikle ana sponsorluğumuzu üstlenerek spora ve sporcuya olan güçlü desteğini bir kez daha gösteren TRinvest Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cengiz Gökkaya’ya katkılarından dolayı özel olarak teşekkür ederim."

Tüm sporseverler, basın mensupları ve halkımız gala gösterimlerine davetlidir.

GÖSTERİM PROGRAMI:

ANKARA GALA:

Tarih: 30 Eylül 2026 Çarşamba

Saat: 14:00 Gala Gösterimi

Yer: Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri Konferans Salonu (Mustafa Kemal Mah. 2154. Cad. No:6 Çankaya / Ankara)

ORDU GALA:

Tarih: 7 Ekim 2026 Çarşamba

Saat: 14:00 Gala Gösterimi

Yer: Ordu Kültür Sanat Merkezi - OKSM (Akyazı Mah. Org. İbrahim Fırtına Blv. Altınordu / Ordu)