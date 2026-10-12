Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Türk spor tarihinin unutulmaz dönüm noktalarını ve tam 23 yıl sonra yeniden ringe çıkış sürecini konu alan, yönetmenliğini Ahmet Selim Sabuncu’nun üstlendiği "Son Raunt" belgesel filminin gala gösterimi, memleketi Ordu’da gerçekleştirildi.

Ev sıcaklığında ama adeta dev bir organizasyon atmosferinde düzenlenen bu özel gösterim, kent protokolünü, spor, siyaset ve akademik dünyayı bir araya getirdi.

Genç nesillere ve geleceğin sporcularına ilham kaynağı olması hedeflenen belgeselin galası, Ordu’da uzun süre unutulmayacak tarihi ve geniş katılımlı bir geceye sahne oldu.

ORDU PROTOKOLÜ VE BÖLGE LİDERLERİ TAM KADRO KATILDI

Şampiyon sporcunun azim dolu hikayesini taçlandıran bu özel geceye devletin zirvesi, yerel yönetimler ve siyasi parti temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Galaya katılan isimler arasında; Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçova, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ ve Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit yer aldı.

Ayrıca geçmiş dönem Gürgentepe Belediye Başkanı Yener Yalçınkaya, İYİ Parti İl Başkanı Fatih Titiz, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Aydın ve Abdullah Sipahi ile AK Parti Gülyalı İlçe Başkanı Latif Aydoğdu da şampiyonu yalnız bırakmayan siyasiler arasında yer aldı.

BÜROKRASİNİN VE SİVİL TOPLUMUN ZİRVESİ BU GALADAYDI

Gecede Ordu'nun idari ve ticari hayatına yön veren çok sayıda üst düzey bürokrat da hazır bulundu. OBB Daire Başkanı Mehmet Demirbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Tarım ve Orman İl Müdürümüz Ekrem Lütfi Erden, İŞKUR İl Müdürü Şaban Berk, AFAD İl Müdürü Ümit Ünal, Nüfus Müdürü Yusuf Mercan, DSİ Şube Müdürü Mehmet Kurul, YİKOB Müdürü Metin Cebeci, YİKOB Destek Müdürü Yakup Karataş, YİKOB Şube Müdürü Münevver Altıok katılım sağladı.

TMO Ordu Başmüdürü Yusuf Akay, Ordu Giresun Havalimanı Müdürü Zeki Şensoy, Valilik İdare Kurulu Müdürü Cevdet Avcı, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz, Ticaret Odası Başkanı Levent Karlıbel, Meclis Başkanı Necat Avcı, geçmiş dönem İŞKUR İl Müdürü İsa Kaymak ve geçmiş dönem PTT Başmüdürü Şinasi Duman da salondaki yerini aldı.

EĞİTİM, SPOR CAMİASI VE GENÇLİK ŞAMPİYON İÇİN BULUŞTU

Belgeselin en büyük hedef kitlesi olan genç sporcular ve eğitim camiası da geceye damga vurdu. Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Erkuvum, Altınordu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tarık Kahveci, Akkuş Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Soner Efil, Hentbol Federasyonu Asbaşkanı Yiğit Şenocak ve Avrupa Ordulular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sefa Yüce katıldı.

Akademik dünyadan Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabri Yener, Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, sinema ve BESYO bölümü öğrencileri ile Spor Lisesi idareci ve öğrencileri gösterime yoğun ilgi gösterdi.

"MÜCADELEMİZ GENÇ KUŞAKLARA İLHAM OLSUN"

Gecenin sonunda, üzerinde büyük emeği olan antrenörü Mustafa Genç, GSB Şube Müdürleri Mehmet Güler, Taliye Maden ve Aysun Anlaş, okul müdürleri, öğretmenler, milli sporcular, eski boksör dostları, mesai arkadaşları, Koşuyordu Ekibi, iş insanı İdris Altunel ve tüm hemşehrilerine teşekkür eden şampiyon boksör şu ifadeleri kullandı:"Ringdeki amansız mücadelemizin ve spor hayatımın dönüm noktalarının genç nesillere ve sporcu kardeşlerime ilham olması en büyük dileğimdir.

Bu özel gecede evimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm devlet büyüklerimize, dostlarıma ve salonu hıncahınç dolduran değerli hemşehrilerime yürekten teşekkür ederim."