Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 314 antrenöre 45 gün ila 12 ay men cezası verdi.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda Süper Lig dışında profesyonel liglerde görev alan 314 antrenörün bahis eylemi nedeniyle 45 gün-12 ay hak mahrumiyeti cezası çarptırıldığı belirtildi.

314 ANRENÖRE MEN CEZASI

11 antrenör hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verilirken, 1'i için ise incelemenin ve idari tedbirin devam edeceği aktarıldı.

Karara göre 130 antrenör 45 gün, 70 antrenör 3 ay, 34 antrenör 6 ay ve 47 antrenör ise 12 ay men cezası aldı.

Men cezası alan antrenörler içinde Serdar Kulbilge, Ceyhun Eriş, Burhan Eşer ve Gökhan Ünal gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de yer alıyor.