30 Ocak 2026 Cuma
Anasayfa Spor Hakemin son düdüğüyle ortalık karıştı: FCSB’li oyuncular Fenerbahçeli yıldıza saldırdılar

Hakemin son düdüğüyle ortalık karıştı: FCSB’li oyuncular Fenerbahçeli yıldıza saldırdılar

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Rumen ekibi FCSB ile karşılaştı. Kritik maçta tansiyon bir anda yükseldi ve ortalık karıştı. İki takımın futbolcuları ve yetkilileri arasında arbede yaşanırken ortaya çıkan görüntüler sarı-lacivertli taraftarları sinir küpüne döndürdü.

Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Hakemin son düdüğüyle ortalık karıştı: FCSB’li oyuncular Fenerbahçeli yıldıza saldırdılar - Resim: 1

Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe, FCSB ile karşı karşıya geldi. Kritik maçta kameralara yansıyan görüntüler ise dünya basınının gündemine oturdu. Koridorlarda karşı karşıya gelen iki takımın temsilcileri arasında gerginlik çıktı.

Hakemin son düdüğüyle ortalık karıştı: FCSB’li oyuncular Fenerbahçeli yıldıza saldırdılar - Resim: 2

Yetkililer arasında çıkan tartışma biranda futbolculara da sıçradı.

Hakemin son düdüğüyle ortalık karıştı: FCSB’li oyuncular Fenerbahçeli yıldıza saldırdılar - Resim: 3

FUTBOLCULAR İLE TEKNİK EKİP BİRBİRLERİNE GİRDİ

Rumen basınından Digisport tarafından kaydedilen görüntülerde, FCSB Teknik Direktörü Elias Charalambous ile Fenerbahçe kalecisi Ederson’un tartışma yaşayıp birbirine girdiği görüntüleniyor.

Hakemin son düdüğüyle ortalık karıştı: FCSB’li oyuncular Fenerbahçeli yıldıza saldırdılar - Resim: 4

İkili arasındaki tartışma büyük kaosa dönüştü ve iki takımın futbolcuları birbirlerine girdi.

Hakemin son düdüğüyle ortalık karıştı: FCSB’li oyuncular Fenerbahçeli yıldıza saldırdılar - Resim: 5

Gerginliğin giderek artmasıyla beraber saha güvenlikleri olaya müdahale etmek zorunda kaldı. İki kulüp arasındaki futbolcular ile arbeda yaşanırken tansiyon uzun uğraşlar sonrası düşürüldü.

Hakemin son düdüğüyle ortalık karıştı: FCSB’li oyuncular Fenerbahçeli yıldıza saldırdılar - Resim: 6

İkinci yarı öncesinde ise gerginliğin tamamen sona erdiği gözlendi.

Hakemin son düdüğüyle ortalık karıştı: FCSB’li oyuncular Fenerbahçeli yıldıza saldırdılar - Resim: 7

Takımlar sahaya çıkarken FCSB Teknik Direktörü Elias Charalambous’un Fenerbahçe cephesine giderek tokalaşması, yaşanan olayların geride kaldığını gösterdi.

Kaynak: Spor Servisi
