Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe, FCSB ile karşı karşıya geldi. Kritik maçta kameralara yansıyan görüntüler ise dünya basınının gündemine oturdu. Koridorlarda karşı karşıya gelen iki takımın temsilcileri arasında gerginlik çıktı.
Hakemin son düdüğüyle ortalık karıştı: FCSB’li oyuncular Fenerbahçeli yıldıza saldırdılar
UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Rumen ekibi FCSB ile karşılaştı. Kritik maçta tansiyon bir anda yükseldi ve ortalık karıştı. İki takımın futbolcuları ve yetkilileri arasında arbede yaşanırken ortaya çıkan görüntüler sarı-lacivertli taraftarları sinir küpüne döndürdü.Derleyen: Furkan Çelik
Yetkililer arasında çıkan tartışma biranda futbolculara da sıçradı.
FUTBOLCULAR İLE TEKNİK EKİP BİRBİRLERİNE GİRDİ
Rumen basınından Digisport tarafından kaydedilen görüntülerde, FCSB Teknik Direktörü Elias Charalambous ile Fenerbahçe kalecisi Ederson’un tartışma yaşayıp birbirine girdiği görüntüleniyor.
İkili arasındaki tartışma büyük kaosa dönüştü ve iki takımın futbolcuları birbirlerine girdi.
Gerginliğin giderek artmasıyla beraber saha güvenlikleri olaya müdahale etmek zorunda kaldı. İki kulüp arasındaki futbolcular ile arbeda yaşanırken tansiyon uzun uğraşlar sonrası düşürüldü.
İkinci yarı öncesinde ise gerginliğin tamamen sona erdiği gözlendi.
Takımlar sahaya çıkarken FCSB Teknik Direktörü Elias Charalambous’un Fenerbahçe cephesine giderek tokalaşması, yaşanan olayların geride kaldığını gösterdi.