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Kaynak: Haber Merkezi / DHA

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında büyük bir operasyona imza attı. Edinilen bilgilere göre, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan temin edilen kokainin hava yoluyla İstanbul'a getirileceği istihbaratı üzerine ekipler harekete geçti.

VALİZİ TAKSİYE TESLİM ETTİLER

Yabancı uyruklu iki kurye, Kanarya Adaları'ndan aldıkları uyuşturucu maddeyi önce İspanya ana karasına, ardından da uçakla İstanbul'a ulaştırdı. Kentte alıcının kendilerine yönlendirdiği bir ticari taksiye uyuşturucu dolu valizi teslim eden kuryeler, teknik ve fiziki takip altındaydı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE SUÇÜSTÜ OPERASYON

Polis ekipleri, uyuşturucunun nakledildiği aracı Beylikdüzü'nde durdurarak arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada tam 23 kilo 350 gram kokain ele geçirildi. Operasyon anında, uyuşturucunun alıcısı olduğu belirlenen Volkan Armişen, İsa Çelik ve Savelii Lobanov kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

"BEBEK YÜZLÜ KURYE" HAVALİMANINDA YAKALANDI

Çalışmaları derinleştiren güvenlik güçleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek valizi taksiye bırakan kuryelerin kimliklerini ortaya çıkardı. Kuryelerden biri olan ve suç dünyasında "Bebek yüzlü kurye" olarak adlandırılan Ukrayna vatandaşı Nikita, Türkiye'den kaçmak üzere gittiği İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla yakalandı.

4 ŞÜPHELİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan 2'si Türk, 2'si yabancı uyruklu toplam 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BARONU DA KURYESİ DE TÜRKİYE’DE

Mayıs ayında da Almanya tarafından aranan uyuşturucu baronu V.B., İstanbul’da düzenlenen bir operasyonla yakalanmıştı. Şüphelinin, kırmızı bültene benzeyen bir arama olan “difüzyon mesajı” ile arandığı ortaya çıkmıştı.

Aynı ay, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu E.B., Mersin'de yakalandı.

Yine Mayıs'ta difüzyon mesajı ile uluslararası düzeyde aranan Faslı kaçakçı Mohamed Boulakhrif, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu ile Şişli'de yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'nın Haziran ayındaki bir açıklamasına göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde de polis ve Sahil Güvenlik tarafından düzenlenen ortak operasyonda 764 kilogram skunk/esrar ele geçirildiği, 2'si yabancı uyruklu toplam 3 şüpheli yakalandı.

Haziranda Batman'da ise Narkotik ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu 4 kişinin midesinden, 353 kapsül halinde 2 kilo 726 gram uyuşturucu madde çıkmıştı. Şüpheliler tutuklanmıştı.