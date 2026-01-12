Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonların ardı arkası kesilmiyor. Pek çok ünlü soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, bazı isimler ise tutuklandı. Uyuşturucu operasyonunda tutuklu olarak bulunan Mehmet Akif Ersoy ise operasyonun 'siyasi' olduğunu söylemişti.

Operasyonların ise ‘siyasi mi’ yoksa ‘hukuki mi’ tartışmaları gündeme geliyor. Aksoy Araştırma şirketi ise siyasi partilere ayırarak, verilen cevapları paylaştı.

SİYASİ PARTİLERE GÖRE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI ANALİZİ

Toplumun yüzde 56.2’si uyuşturucu operasyonlarını “hukuki” görürken, “Hem hukuki hem de siyasi görenlerin” oranı yüzde 29.6, sadece “siyasi görenlerse” yüzde 14.2 olarak ortaya çıktı.

Siyasi partilere göre ise oran tablosu şu şekilde oldu;

Aksoy Araştırma’nın yaptıkları ölçümlere göre toplumun toplamda yüzde 85’inin operasyonları siyasi değil hukuki bir operasyon olarak gördüğü belirlendi