Eşinin ölümüyle kalbini kapatmıştı: Özgü Namal yıllar sonra yeni aşka yelken mi açtı?

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Özgü Namal yaklaşık altı aydır biyoenerji alanında tanınan Ercan Han Üşümez ile aşk yaşıyor. Ercan Han Üşümez’in Namal’ı sosyal medya platformu Instagram’dan takip etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Namal da aynı şekilde sosyal medya hesabından Han Üşümez'i takip ediyor.