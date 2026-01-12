Ünlü oyuncu Özgü Namal, 2020 yılında nefes terapisti olan eşi Ahmet Serdar Oral’ı kaybetmişti.
Eşinin ölümüyle kalbini kapatmıştı: Özgü Namal yıllar sonra yeni aşka yelken mi açtı?
Şimdilerde Kıskanmak dizisinde rol alan ünlü oyuncu Özgü Namal’ın, uzun bir aranın ardından özel hayatında yeni bir başlangıç yaptığı iddia edildi. İddialara göre Namal, yaklaşık altı aydır biyoenerji alanında tanınan Ercan Han Üşümez ile aşk yaşıyor.
Altı yıl süren evliliklerinden dünyaya gelen iki çocuğunun babası olan Oral’ın vefatı, oyuncunun hayatında derin bir iz bırakmıştı.
Bu acı kaybın ardından uzun süre ekranlardan uzak kalan ve çocuklarını büyütmeye öncelik veren Özgü Namal, yaklaşık üç yıl sonra oyunculuğa geri dönerek hayranlarıyla yeniden buluşmuştu.
Yer aldığı projelerle büyük ilgi gören oyuncunun, özel yaşamını ise her zamanki gibi gözlerden uzak ve sakin bir şekilde sürdürmeyi tercih ettiği görülüyor.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Özgü Namal yaklaşık altı aydır biyoenerji alanında tanınan Ercan Han Üşümez ile aşk yaşıyor. Ercan Han Üşümez’in Namal’ı sosyal medya platformu Instagram’dan takip etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Namal da aynı şekilde sosyal medya hesabından Han Üşümez'i takip ediyor.
ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?
Özgü Namal 28 Aralık 1978'de Üsküdar'da dünyaya geldi. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccar.
Özgü Namal, 1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başladı.
Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi aldı.
Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, fotoğrafçılık da hobileri arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.
2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal-komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti.
2009 yılında yayın hayatına başlayan ve 2011 yılında final yapan Hanımın Çiftliği dizisinde Mehmet Aslantuğ ile başrolü paylaştı. Ek olarak 2006-2010 yılları arasında 4 yıl boyunca Axess reklamlarında yer aldı.
2015 yılından beri ekranlardan uzak olan Özgü Namal, son olarak 2014-2015 sezonunda Yetenek Sizsiniz Türkiye programında jüri üyeliği yaptı.
Namal 2014 yılında Ahmet Serdar Oral ile evlendi. İkilinin bu evlilikten 2 çocuğu oldu. 6 Ekim 2020'de eşi kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.