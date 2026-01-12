Borsa İstanbul’da önemli gelişmeler yaşanıyor. Finansmana erişimin zorlaştığı, faizlerin cep yaktığı bir dönemde "nakit kraldır" sözü yeniden hayat buldu. 2026 yılı finansal tablolarının açıklanmasıyla beraber, kasası ağzına kadar nakit dolu olan, borç korkusu yaşamayan "Nakit Kaleleri" belli oldu.
Borsada en zengin 5 şirket açıklandı Yer yerinden oynayacak
Faiz fırtınasına karşı en korunaklı 5 hisse belli oldu. Kredi derdi olmayan, borcunu saniyeler içinde kapatabilecek kadar güçlü nakit yapısına sahip şirketler, Borsa İstanbul’un yeni 'güvenli limanı' haline geldi.
Listede görmeye alışık olduğumuz dev holdinglerin yerine, oranlarıyla dudak uçuklatan sürpriz isimler zirvede yerini aldı.
LİKİDİTE ŞAMPİYONLARI
Nakit oranı, bir şirketin en likit varlıklarıyla kısa vadeli borçlarını ne kadar rahat karşılayabildiğini gösterir. Bu listedeki şirketler için "borç ödemek" bir sorun değil, sadece bir detay.
ZİRVEDE OBA MAKARNACILIK YER ALIYOR
Listenin en tepesinde gıda sektöründen Oba Makarnacılık yer alıyor. %1.598 gibi inanılmaz bir nakit oranına ulaşan şirket, yalnızca kendi sektöründe değil, tüm Borsa İstanbul içerisinde bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu rakam, şirketin kısa vadeli borçlarının tam 15 katından fazla nakdi kasasında tuttuğu anlamına geliyor.
Piyasada genel olarak borçluluk oranlarıyla bilinen GYO sektöründe MHR Gayrimenkul, %1.427'lik oranıyla ezber bozuyor. Yatırımcılar için "güvenli liman" imajı çizen şirket, nakit gücüyle sektördeki rakiplerinden keskin bir şekilde ayrışıyor.
NEDEN BU ŞİRKETLER TAKİPTE?
Peki, kasada bu kadar çok nakit olması ne anlama geliyor? Piyasa uzmanlarına göre bu durum üç büyük avantaj sağlıyor:
Faiz Zırhı: Kredi çekmeye ihtiyaç duymadıkları için yüksek faiz ortamından etkilenmiyorlar.
Fırsat Avcılığı: Olası bir krizde veya yeni yatırım fırsatında anında hamle yapabilecek "sıcak paraya" sahipler.
Operasyonel Esneklik: Tedarik zinciri ve büyüme hamlelerinde kimseden izin almadan, kendi öz kaynaklarıyla ilerleyebiliyorlar.
Kritik Not: Bu veriler şirketlerin finansal sağlamlığını gösterse de, yatırım kararı alırken sadece nakit oranına değil; şirketin büyüme stratejilerine, karlılığına ve sektör analizlerine de bakmak hayati önem taşıyor.