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Kaynak: DHA

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle Taksim istikametinden gelen kasklı 2 şüpheli, bir iş yerinin girişine çivi ve bilyelerle güçlendirilmiş patlayıcı bıraktı.

Şüpheliler olay yerinden uzaklaştıktan kısa süre sonra patlama meydana geldi. Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

BİNA VE ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Yapılan incelemede sokakta çok sayıda bilye ile çivi bulundu. Patlama nedeniyle bir iş yerinin girişinde ve apartmanın giriş kapısında hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, motosikletle gelen kasklı 2 kişinin çivi ve bilyelerle güçlendirilmiş patlayıcıyı koyduğu belirlendi.

'KİMSEYLE HUSUMETİM YOK'

Hasar oluşan iş yerinin sahibi Adıgüzel Ç. (65) polise verdiği ifadede, yaklaşık 20 yıldır bakkal işlettiğini, gündüz kendisinin, akşam saatlerinde ise oğlu Ali Ç.’nin (39) iş yerinde bulunduğunu, kimseyle herhangi bir husumetlerinin olmadığını söyledi. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.