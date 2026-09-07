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Kaynak: İHA

Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Anıt Park çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede pamuk şekeri satarak geçimini sağlayan yaşlı bir adam, tüketmiş olduğu alkolün etkisiyle bir anda dengesini kaybederek yere yığıldı.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Yerde hareketsiz yatan satıcıyı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede motosikletli sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

TEZGAHIYLA BİRLİKTE POLİS ARACINA BİNDİRİLDİ

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde şahsın sağlık durumunun iyi olduğu, yoğun alkolün etkisiyle sızdığı belirlendi. Yaşlı adam, polis ekipleri tarafından pamuk şeker tezgahıyla birlikte ekip otosuna bindirilerek muhafaza altına alındı ve bölgeden uzaklaştırıldı.