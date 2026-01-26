Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Söğütspor, devre arası hazırlıkları kapsamında Afyon 1923 ile hazırlık maçında karşılaştı.

Dostça geçen mücadeleden Söğütspor 3-1 mağlup ayrıldı.

Müsabaka sonrasında Afyon 1923 yönetimi tarafından Söğütspor yönetici, teknik heyet ve futbolcularına yemek ikramında bulunuldu.

Söğütspor yönetimi yemek ikramından dolayı Afyon 1923 yönetimine ve maçı takip eden ve karşılaşma boyunca takımla yakından ilgilenen Teknik direktör Önder Karaveli ile Sportif Direktör Türker Toptaş'a teşekkür etti.