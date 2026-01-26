MHP lideri Devlet Bahçeli’nin vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet edip başlattığı 2’nci açılım süreci son olarak TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda partilerin raporlarını vermesiyle devam ediyor.

ÖCALAN'DAN BAHÇELİ'YE KİLİM HEDİYESİ

Son olarak Bahçeli’ye teröristbaşı Öcalan, Şanlıurfa'da özel olarak dokuttuğu bir kilimi Bahçeli’ye hediye etmişti. Bu hediye ise siyaset gündemine damga vurmuştu.

Bahçeli, hediye ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"12 Aralık 2025 tarihinde DEM Parti heyeti Meclis’te bizleri ziyaret ettiklerinde, kurucu önder Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu bir kilimi bize hediye etti. Kendisine Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti için teşekkür ediyorum. Bunu memnuniyetle karşıladım ve bizi ziyaret eden heyete şunu söyledim; “Kültürümüzde her kilimin bir ismi vardır, bu kilime de 27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi adını veriyorum."

Ünlü gazeteci Levent Gültekin, Bahçeli’nin Öcalan’dan hediye almasını şehit aileleri üzerinden sert vurdu. Gültekin, “Sen 40 yıldır bebek katili dediğin adamdan bir hediye alıyorsun ve sonunda ona da göğsünü gere yani çok önemli bir şeymiş, çok büyük bir hediyeymiş gibi dönüp bunu lanse ediyorsun” dedi.

GÜLTEKİN: ŞEHİT ANNESİNİ ZERRE UMURSAMIYOR

Gültekin bunun şehit annesine yaratacağı etkisini Bahçeli’nin umursamadığının altını çizerken şu ifadeleri kullandı:

Demek ki zerre umursama sende yok. Bu ülkede 40-50 bin çocuk toprağa verildi. İnsanlar evladını toprağa verdi. Hani demiyoruz bunu bir kan davasına dönüştür ama bari bunun vakarını taşı. Yüzünde bunun acısı olsun. Mesela değil mi? O aile sana baktığında evet yani bu adam bizim acımızı hissediyor ama aynı zamanda yüreğine taş basarak bu sorunu da bitirmeye çalışıyor, duygusuna kapılsın. Sen öyle bir şey yapmıyorsun ki. Sen hediye alıp vermeyi çok makul, çok olağanüstü bir şeymiş gibi gösteriyorsun. Ve bunun abi sen bunu açıklayarak oradaki zaten Öcalan'a varsa küçük bir itibar onu da yerle bir ediyorsun. Ülke ocaklarında siyasete başladım diyen bir adama bugün yani Kürt milliyetçilik öfkesine kapılmış bir genç dönüp ona bir daha bakar mı? Senin o çocuğun duygusunu yönetmen lazım. Hiçbiri yok ama halıyı ayrı bir pazarlıyor.