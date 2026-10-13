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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Söğüt Spor Kulübü, yaklaşık dört aydır sürdürdüğü başvuru ve görüşmelerin Türkiye Futbol Federasyonunun ret kararıyla olumsuz sonuçlandığını açıkladı. Kulüp, önümüzdeki sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edeceğini duyururken sürecin işleyişine tepki gösterdi.

“Hakkımızı aradık, sesimizi duyurmaya çalıştık; ancak sonuç değişmedi” başlığıyla yayımlanan açıklamada, kulübün Profesyonelliğe Geçiş liginde mücadele etme hakkının yeniden değerlendirilmesi ve yaşadığı belirtilen mağduriyetin giderilmesi amacıyla ilgili mercilere başvurulduğu ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Büyük umutlarla sürdürdüğümüz mücadelemize rağmen, önümüzdeki sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde yer alamayacak ve yolumuza Süper Amatör Lig’de devam edeceğiz” denildi.

Başvuruların ayrıcalık elde etmek, kuralların dışında bir uygulama talep etmek veya başka bir kulübün hakkını almak amacı taşımadığı vurgulandı. Kulübün talebinin, yaşanan sürecin yeniden değerlendirilmesi ve adil biçimde ele alınması olduğu belirtildi.

Dört aylık süreçte çözüm beklentisi oluşturulduğunu savunan kulüp yönetimi, beklentilerinin karşılanmadığını ifade ederek TFF’ye, “Eğer sonuç değişmeyecekse, neden bu kadar süre beklendi? Neden umut verildi? Neden dört ay boyunca bu mücadele sürdürüldü?” sözleri ile tepki gösterdi.

Açıklamada, asıl üzüntünün yalnızca bir ligde mücadele edemeyecek olmak değil, verilen emeğin ve gösterilen çabanın karşılık bulmaması olduğu kaydedildi. Söğüt Spor’un ilçenin ortak değeri olduğu vurgulanarak futbolcuların, yöneticilerin ve taraftarların beklentilerine dikkat çekildi.

Karara rağmen mücadeleden vazgeçilmeyeceği belirtilen açıklamada, “Verilen karar neticesinde önümüzdeki sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olsak da Söğüt Spor’un mücadelesi, inancı ve hedefleri sona ermeyecektir” ifadelerine yer verildi.

Kulüp, süreç boyunca destek verenlere teşekkür ederek sahadaki mücadelesini sürdüreceğini ve yaşanan hayal kırıklığının kamuoyuyla paylaşmaya devam edileceğini bildirdi.