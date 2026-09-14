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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin ikinci günü, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu’nun gösterisi ve sevilen sanatçı Buray’ın konseriyle tamamlandı.

Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin ardından akşam programı Söğüt Tören Alanı’nda devam etti.

Programda ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu sahne aldı. Bando tarafından seslendirilen eserler, şenlik alanını dolduran vatandaşlardan ilgi gördü.

Gecenin devamında ise sevilen sanatçı Buray sahneye çıktı. Şarkılarını Söğütlüler ve şenlikler için farklı şehirlerden ilçeye gelen misafirler için seslendiren Buray, katılımcılara müzik dolu bir akşam yaşattı.

VALİ SÖZER: “COŞKU DOLU BİR AKŞAMLA TAMAMLADIK”

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de şenliklerin ikinci gününün ardından yaptığı değerlendirmede geceye katılan vatandaşlara ve misafirlere teşekkür etti.

Vali Sözer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerimizin ikinci gününü, Söğüt’te coşku dolu bir akşamla tamamladık. Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu’nun birbirinden güzel eserleriyle başlayan gecemiz, değerli sanatçımız Buray’ın konseriyle devam etti. Bu güzel geceye ortak olan tüm hemşehrilerimize ve misafirlerimize gönülden teşekkür ediyorum.”

Şenliklerin ikinci günü, Buray’ın konseriyle sona ererken Söğüt Tören Alanı’nda renkli görüntüler yaşandı.