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Kış mevsiminde kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi ve havaların soğuması, virüslerin yayılmasını kolaylaştırıyor. Uzmanlara göre, bulaşıcı hastalıklardan korunmanın ve mevsimi sağlıklı atlatmanın yolu ise bağışıklık sistemini doğal yöntemlerle desteklemekten geçiyor.

Sarımsak ve soğan, içeriğindeki yüksek kükürt bileşikleri sayesinde doğal birer antibiyotik görevi görür. Yemeklerde düzenli tüketildiklerinde vücuttaki enfeksiyon riskini en aza indirir.

C VİTAMİNİ DEPOSU BESİNLER

Mevsim meyvelerinden portakal, mandalina, greyfurt ve kivi gibi C vitamini bakımından zengin gıdalar günlük olarak tüketilmelidir. Ayrıca kış sebzelerinden brokolisi ve ıspanak da vücudun direnç mekanizmasını güçlendirir.

BİTKİ ÇAYLARININ İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Ihlamur, zencefil, zerdeçal, adaçayı ve kuşburnu gibi şifalı bitki çayları boğazı yumuşatır, solunum yollarını rahatlatır ve antioksidan etkisiyle hücre yenilenmesini destekler. Çaylarınızı bir kaşık doğal bal ve limonla tatlandırabilirsiniz.

Vücudumuz en etkili yenilenmeyi uyku sırasında gerçekleştirir. Yetişkin bir bireyin her gece 7-8 saat kaliteli uyuması, hücresel düzeyde bağışıklığın korunması için hayati önem taşır.

YETERLİ SU TÜKETİMİ

Soğuk havalarda susuzluk hissi azalsa da vücudun toksinleri atabilmesi ve solunum yolları mukozasının nemli kalması için günde en az 2 litre su tüketilmelidir. Günün belirli saatlerinde pencereleri açarak kapalı ortamları havalandırmak, havada asılı kalan virüs ve bakterilerin yoğunluğunu azaltarak bulaş riskini ciddi oranda düşürür.

Doğru beslenme, kaliteli uyku ve hijyen kurallarına dikkat ederek kış aylarını hastalanmadan, zinde ve sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz.