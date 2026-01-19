Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanlık Seçimi, yoğun katılım ve büyük bir heyecanla tamamlandı. Oda üyelerinin demokratik iradesini sandığa yansıttığı seçimde, oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılarak sayım sürecine geçildi. Seçim alanında adaylar, oda üyeleri ve katılımcılar sonuçları dikkatle takip etti.

Yapılan oy sayımı sonucunda, kullanılan oyların çoğunluğunu alan Selim İnç, Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası’nın yeni başkanı oldu. Böylece oda yönetiminde yeni bir dönem resmen başlamış oldu.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından seçim alanında sevinç ve memnuniyet hâkim olurken, Başkan Selim İnç kendisine destek veren tüm oda üyelerine teşekkür etti. İnç, yaptığı kısa değerlendirmede, seçim sürecinin sağduyu ve demokratik olgunluk içerisinde tamamlanmasının önemine dikkat çekerek, “Bu sonuç, şahsıma duyulan güvenin bir göstergesidir. Görev sürem boyunca tüm üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak, esnafımızın sorunlarına çözüm üretmek için var gücümle çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Seçimin birlik ve beraberlik içerisinde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanması ise dikkat çeken bir diğer unsur oldu. Oda üyeleri, yeni dönemde esnafın karşılaştığı ekonomik ve sektörel sorunlara yönelik daha etkin çalışmalar yürütülmesini beklediklerini dile getirdi.

Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası’nda gerçekleşen bu seçimle birlikte, Selim İnç başkanlığındaki yeni yönetimin önümüzdeki dönemde hayata geçireceği projeler ve atacağı adımlar şimdiden merak konusu oldu.