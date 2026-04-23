İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından yarışmadan çekilme kararı alan Slovenya, Eurovision'un yapılacağı tarihlerde Filistin temalı yayın yapacak.
Slovenya'nın kamu yayıncısı Slovenya Radyo ve Televizyonu (RTV SLO) İletişim Dairesince yapılan yazılı açıklamada, Eurovision Şarkı Yarışması'nın yapılacağı 10-20 Mayıs'ta "Filistin'in Sesleri" konulu yayın yapılacağını söyledi.