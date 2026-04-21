21 Nisan 2026 Salı
Dünya Eurovision için boykot çağrısı... Konu: İsrail

Eurovision için boykot çağrısı... Konu: İsrail

Bin yüz müzisyen İsrail çıkarılana kadar Eurovision'un boykot edeceğini duyurdu. Açık mektupla yapılan çağrıda, Rusya'nın yarışmadan çıkarılırken İsrail'e dokunulmaması "ikiyüzlülük" olarak değerlendirildi.

Eurovision için boykot çağrısı... Konu: İsrail - Resim: 1

Yaklaşık bin 100 müzisyen ve kültür çalışanı, İsrail'in katılımı sebebiyle Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etme çağrısında bulunan açık bir mektup imzaladı.

Eurovision için boykot çağrısı... Konu: İsrail - Resim: 2

"Soykırıma Müzik Yok" grubu tarafından düzenlenen kampanya; sanatçıları, yayıncıları, ekip üyelerini ve müzikseverleri, Avrupa Yayın Birliği (EBU) İsrail'in kamu yayıncısı KAN'ı yarışmadan dışlayana kadar yarışmaya verdikleri desteği geri çekmeye davet etti.

Eurovision için boykot çağrısı... Konu: İsrail - Resim: 3

EUROVISION BİRİNCİLERİ DE İMZALADI
Mektupta imzası bulunanlar arasında; Brian Eno, Massive Attack, Kneecap, Roger Waters, eski Eurovision birincileri Emmelie de Forest ve Charlie McGettigan da bulunuyor.

Eurovision için boykot çağrısı... Konu: İsrail - Resim: 4

Mektupta, Rusya'nın savaş nedeniyle yarışmadan men edilirken İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmesi "ikiyüzlülük" olarak nitelendirildi. Mektupta, "Gazze'de 30 aydan fazla süren soykırımın yanı sıra kuşatma altındaki Batı Şeria'da yaşanan etnik temizlik ve toprak gaspı, İsrail'e aynı politikayı uygulamak için yeterli görülmüyor" ifadelerine yer verildi.

Eurovision için boykot çağrısı... Konu: İsrail - Resim: 5

Yarışma, 12-16 Mayıs tarihleri ​​arasında Avusturya'da düzenlenecek.

