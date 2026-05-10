Slovenya'nın Nova Gorica kentinde "Avrupa Kültür Mirası Günleri" kapsamında, 1930'lu yıllarda trafiğe açık olan ancak daha sonra kültür merkezine dönüştürülen tünelde açılan dijital sergi sanatseverlerle buluşuyor.

Nova Gorica kentinde 1930'lu yıllarda trafiğe açık olan ancak daha sonra kültür merkezi olarak yenilenen tünelde sergi açıldı.

Dijital sergide, yeni medya sanatçısı Refik Anadol'un "Data Tunnel" isimli eserleri de yer alıyor.

"Avrupa Kültür Mirası Günleri" kapsamında Slovenya'da düzenlenen sergi, 31 Aralık 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

Görsel açıdan büyük ilgi gören sergiyi, yüz bini aşkın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.