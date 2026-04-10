Slovenya’da 22 Mart’ta yapılan genel seçimlerin ardından 90 sandalyeli Ulusal Meclis, yeni başkanını belirlemek üzere toplandı. Yapılan oylama sonucunda Resni.ca Partisi Genel Başkanı Zoran Stevanovic, Meclis Başkanı oldu.

GİZLİ OYLAMAYLA SEÇİLDİ

Gizli oylama usulüne göre gerçekleştirilen seçimde, başkan olabilmek için en az 46 oy gerekiyordu. 48 milletvekilinin desteğini alan Stevanovic, gerekli çoğunluğu sağlayarak göreve seçildi.

Seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmaları da devam ediyor. Genel seçimden birinci çıkan Özgürlük Hareketi’nin lideri ve Başbakan Robert Golob, koalisyon oluşturmak için görüşmelerini sürdürüyor.

SEÇİM SONUÇLARI

Avrupa Birliği üyesi ülkede yapılan seçimlerde Golob’un liderliğindeki Özgürlük Hareketi yüzde 28,62 oyla ilk sırada yer aldı. Eski Başbakan Janez Jansa’nın liderliğini yaptığı Slovenya Demokrat Partisi ise yüzde 27,95 oy oranıyla ikinci oldu.