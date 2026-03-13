İngiltere merkezli havayolu şirketi British Airways’te görev yapan bir pilot, kadınlarla yaşadığı özel anları gizlice kaydettiği ve bu görüntüleri izinsiz şekilde internette paylaştığı iddiaları nedeniyle gözaltına alındı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bazı kadınlar görüntülerin internet sitelerinde paylaşıldığını fark ettikten sonra durumu polise bildirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında pilotun gözaltına alındığı belirtildi.

BİLGİSAYAR KAMERASINDAN ÇEKMİŞ

Soruşturma dosyasına göre, 24 ila 36 yaşları arasındaki yaklaşık 16 kadının görüntülerini izinsiz kaydettiği öne sürülürken kadınların bir kısmının havayolu sektöründe çalışan kişiler olduğu ve farklı havayollarında görev yapan kabin ekiplerinin de iddialar kapsamında yer aldığı bildirildi.

İddialara göre pilotun, otel konaklamaları sırasında kadınlarla yaşadığı özel anları bilgisayar kamerası aracılığıyla gizlice kaydettiği ileri sürülüyor. Bazı mağdurların, görüntülerin çevrimiçi platformlarda yayımlandığını fark ederek şikâyette bulunduğu ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Metropolitan Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki bir erkeğin “gizli görüntü kaydı (voyeurism)” şüphesiyle 5 Mart tarihinde gözaltına alındığı doğrulandı. Şüphelinin daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

PİLOT GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İddiaların ortaya çıkmasının ardından British Airways yönetiminin söz konusu pilotu uçuş görevlerinden uzaklaştırdığı öğrenildi. Şirket kaynakları, soruşturma sonuçlanana kadar pilotun uçuş yapmasının yasaklandığını ve kendisine psikolojik destek teklif edildiğini belirtti.

Öte yandan İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoristesi, olayla ilgili bireysel vakalar hakkında yorum yapamayacaklarını ancak pilotlarla ilgili madde kullanımı veya benzeri iddiaların incelemeye alındığını açıkladı.

British Airways ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni detayları ortaya çıkarması bekleniyor.