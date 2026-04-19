Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi ile birleşme iddialarına netlik getirdi. Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e konulan Arıkan, Fatih Erbakan ile düzeyli bir iletişim yürüttüklerini belirterek partilerin tek çatı altında toplanmasının gündemde olmadığını ancak seçim iş birliğine sıcak baktıklarını ifade ederek "Arzumuz Milli Görüş İttifakı’nı inşa edebilmektir. 22-23 yıllık siyasi ezberlerin dışına çıkan yeni nesil bir siyaset anlayışını hedefliyoruz." dedi.

BAHÇELİ'YE 2002 HATIRLATMASI: SORUMLULUK ALIN

Erken seçim talebini yineleyen Arıkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslenerek 2002 yılındaki erken seçim kararını hatırlattı. Türkiye’nin mevcut şartlarının 2002’den daha ağır olduğunu savunan Arıkan, Bahçeli'nin bugün de benzer bir "sorumluluk" üstlenerek seçim yolunu açması gerektiğini söyledi.

İKTİDARA SERT ELEŞTİRİ: YORGUN VE ÇÖZÜMSÜZ

Ekonomik tabloya dair sert değerlendirmelerde bulunan Arıkan, mevcut hükümeti "yorgun ve çözüm kapasitesini yitirmiş" olarak tanımladı. Tarım ve hayvancılığı bir "beka meselesi" olarak nitelendiren SP lideri, Ankara’nın gündemi ile Anadolu’nun geçim derdi arasındaki kopukluğa dikkat çekti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" DEĞİL, "YAŞANABİLİR TÜRKİYE"

Hükümetin "Terörsüz Türkiye" vizyonuna mesafeli yaklaşan Arıkan, asıl hedefin daha kapsamlı olması gerektiğini vurguladı. Arıkan'a göre çözümün yolu sadece silahların susmasından değil; Kayyum uygulamalarının sona ermesinden, Şiddetin her türlüsünün bitirilmesinden, Adaletin ve liyakatin tesis edilmesinden geçiyor.