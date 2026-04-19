Saadet Partisi, Ankara Büyük Kongre Merkezi’nde düzenlediği “Türkiye Divanı” programıyla seçim çalışmalarının startını verdi. Genel Başkan Mahmut Arıkan, konuşmasında hem iç politikaya hem de küresel gelişmelere ilişkin açıklamalar yaptı. Arıkan'ın "Ankara’dan Küba’yı, Lübnan’ı, Yemen’i, Filistin’i, İran’ı; emperyalizme ve işgale karşı direnen tüm halkları selamlıyorum.” ifadeleri dikkat çekti.

“GÜVEN VE AHLAK KRİZİ VAR”

Türkiye’nin iki temel krizle karşı karşıya olduğunu söyleyen Arıkan, bunları “güven ve ahlak krizi” olarak tanımladı. Siyasetin temelinin ahlak olması gerektiğini belirterek, “İnsanı önceleyen yeni bir siyasete ihtiyaç var” dedi.

“BİZ PROJE PARTİSİYİZ”

Saadet Partisi’nin diğer partilerden ayrıldığını savunan Arıkan, kapsamlı kalkınma projeleri hazırladıklarını belirtti. 81 ili kapsayan sanayi ve üretim planlarından, istihdam hedeflerine kadar birçok çalışma yaptıklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "ara seçim" diyerek iktidarı erken seçime davet için partilerden destek arayışı gündemdeki yerini koruyor.

“SEÇİMLERE HER AN HAZIRIZ”

Seçim mesajı veren Arıkan, “Ara seçime de, erken seçime de, yarın yapılacak seçime de hazırız” dedi. Seçim çalışmalarının bugünden itibaren başladığını söyleyen Arıkan, “en etkili parti biz olacağız” ifadelerini kullandı.