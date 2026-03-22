Zile ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi’nde açılan kursta siyah obsidyen taşından üretilen aynalar büyük ilgi görüyor.

Lavların ani soğumasıyla oluşan camsı yapılı doğal volkanik taş olan siyah obsidyenden ayna yapmak amacıyla dört yıl önce ilçedeki halk eğitimi merkezinde kurs başlatıldı.

Usta öğretici Eda Can’ın verdiği eğitimle kadınlar, aynaların yanı sıra takı, bıçak ve çeşitli hediyelik ürünler üretiyor.

Yoğun talep gören aynalar Türkiye’nin 43 iline ulaştırılıyor. Kursta her yıl farklı boyutlarda 200’den fazla ayna imal ediliyor.

Usta öğretici Eda Can, yıllardır doğal taşlardan çeşitli eşyalar ürettiklerini ve bu çerçevede ayna yapımı için de çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Araştırmaları sonucunda siyah obsidyen taşından ayna üretilebileceğini fark ettiklerini ifade eden Can, dört yıl önce bu işe başladıklarını anlattı.

Kursiyerlerle birlikte önce aynayı tasarladıklarını, ardından makinede istenen ölçülerde kestiklerini belirten Can, "İşe taşı keserek başlıyoruz. Parlatma işleminde çok zorlandık ama sonunda amacımıza ulaştığımızı gördük." dedi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinden temin edilen obsidyen taşını işlediklerini söyleyen Can, "Niğde ve farklı yerlerden de taş getirttik ama Sarıkamış’tan getirdiğimiz taşı kullanıyoruz artık. Taştan ayna yapmak bir hafta sürebiliyor. Her aşaması var. Kesimiydi, parlatmasıydı, her makinede ayrı ayrı uğraşıyoruz. Tamamen el emeği, el işçiliği." ifadelerini kullandı.

Can, obsidyen taşından yapılan aynaların çok rağbet gördüğünü vurgulayarak, "Sadece ayna değil neşter, bıçak siparişleri de var. Çok fazla sipariş alıyoruz. Bu çalışmayı ilk biz başlattık. Yoğun da talep var. Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz. Bizim yaptığımız aynaların diğer aynalardan farkı, tamamen doğal olması." diye konuştu.