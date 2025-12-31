Sezonun ilk devresini istediği gibi geçiremeyen Sivasspor’da transfer gelişmesi yaşandı. Sivasspor’un stoperi Emirhan Başyiğit’e Süper Lig ekiplerinden Samsunspor talip oldu. Devre arasında kadrosunu genişletmek isteyen Samsunspor, Sivasspor’a talebini iletti.
TALEP EDİLEN RAKAM
Sivasspor, gelen talep doğrultusunda Samsunspor’dan 2,5 milyon euro istedi. Samsunspor, fiyatı aşağıya çekmek için pazarlıkları sürdürüyor. Samsunspor, transferde ısrarcı. Emirhan Başyiğit ise hedefleri doğrultusunda Süper Lig'e transfer olmaya sıcak bakıyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de de forma şansı bulan genç savunma oyuncusu, bu sezon Sivasspor’un vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu. Daha önce A Milli Takım hedefini de vurgulayan Emirhan Başyiğit, sezonun ilk yarısında Sivasspor formasıyla 16 maça çıkarken 3 de gol attı.