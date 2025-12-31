Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, uzlaştırma sürecinin sonucuna ve taraf sayısına göre ödenecek tutarlar yeniden düzenlendi.

Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebiyle görevlendirilen uzlaştırmacılar için 2026 yılı asgari ücret tarifesi netleşti.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan "2026 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TEKLİF AŞAMASINDA VE OLUMSUZ SONUÇLANAN SÜREÇLER

Yeni tarifeye göre, uzlaştırma sürecinin henüz teklif aşamasındayken olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırmacıya 1158 lira ile 1738 lira arasında ödeme yapılacak.

Uzlaştırma sürecinin tamamlanmasına rağmen anlaşma sağlanamaması (olumsuz sonuçlanması) durumunda ise taraf sayısına göre ödenecek ücretler şöyle belirlendi:

2-3 taraf olması durumunda: 1738 - 2 bin 317 TL

4-6 taraf olması durumunda: 2 bin 317 - 2 bin 906 TL

7-9 taraf olması durumunda: 2 bin 906 - 3 bin 486 TL

10 ve daha fazla taraf olması durumunda: 3 bin 486 - 4 bin 65 TL

OLUMLU SONUÇLANAN UZLAŞTIRMALARDA ÜCRETLER

Sürecin başarıyla tamamlanması ve tarafların uzlaşmaya varması durumunda ödenecek rakamlar, taraf sayısına bağlı olarak artış gösteriyor:

2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda: 3 bin 486 - 4 bin 664 TL

4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda: 4 bin 664 - 5 bin 822 TL

7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda: 5 bin 822 - 6 bin 991 TL

10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda: 6 bin 991 - 8 bin 159 TL

Bu yeni tarife, 2026 yılı boyunca yapılacak uzlaştırma işlemleri için temel teşkil edecek.