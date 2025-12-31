Yalova'da önceki gün polis ekipleri tarafından yapılan IŞİD operasyonunda çıkan çatışmada 3 polisin şehit olması gündemdeki yerini koruyor. Teröristlerle ilgili korkunç yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE KOMŞULARI ŞİKAYET ETMİŞ

Yeni Şafak'ın haberine göre IŞİD'li teröristler daha önce Yalova merkezde otururken gelen şikayetler üzerine çatışmanın yaşandığı Seher Sokak'taki eve taşındı. IŞİD'lilere evi kiralayan isim gözaltında.

HER PAZAR TOPLANTI YAPIYORLARMIŞ

Kadınların ve çocukların evden çıkmadığı belirtilirken IŞİD'li teröristlerin de mahalle sakinleriyle görüşmediği dile getirildi. Teröristlerin her pazar evde çok sayıda kişinin katıldığı toplantılar düzenlediği belirtildi.

IŞİD'LİLERDEN İKİSİNİN ŞEHRİN ORTASINDA DÜKKANI VAR

Öte yandan, İYİ Partili Turhan Çömez canlı yayında yaptığı açıklamada Yalova’daki örgüt evine polisin baskın için değil arama yapmak için gittiğini söyledi. Turhan Çömez, hücre evindeki teröristlerin daha önce cezaevinde kaldığını ve haftada bir karakola giderek imza verdiğini duyurdu. Çömez, olay günü IŞİD’lilerin polisi görünce evdeki çocukları cama çıkararak canlı kalkan yaptığını anlattı.

Çömez, teröristlerin radikal unsurlar olduğunu bile bile bu olaya nasıl meydan verildiğinin soruşturulması gerektiğini belirtti. Çömez Yalova’da öldürülen teröristlerden birinin pazarda patates sattığını, diğerinin kentin ortasında berber dükkanının olduğunu da söyledi.