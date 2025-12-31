Neredeyse hemen her gün art arda gelen zamlar geçim derdindeki vatandaşları isyan ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlardan 28.075,50 TL olarak açıklanan asgari ücrete tepkiler gelmeye devam ederken, yetkililere yapılan "çözüm odaklı" ekonomi politikaları üretmeleri konusundaki çağrılar sürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak zam oranları belli olacak. Yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı kadar emeklilerin maaşları yükselecek. Kök aylığı daha düşük olan 16 bin 881 lirayla yaşamaya çalışan emeklilerin aylıkları ise otomatik olarak artmıyor.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre; en düşük emekli aylıklarının da yılın ikinci yarısındaki enflasyon kadar artırılmasını öngören yasal düzenleme AKP'nin masasında. Parti Ocak ayının ikinci haftasında hazırladıkları teklifi torba teklife ekleyecek.

AKP kaynaklarından edinilen bilgilere göre; en düşük emekli maaşlarına yapılacak zam oranının ilk önce 5 Ocak Pazartesi günü toplanacak olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK), ve kabine toplantısında son şekli verileceği ifade edildi.

'ARALIK ENFLASYONU 1 ÇIKARSA, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI...'

Aralık ayında enflasyon yüzde 1 gelirse, aylıkların artışına esas olacak 6 aylık enflasyon yüzde 12.3 olacak. Bu durumda 16 bin 881 lira olan emekli aylığı 2 bin 76 liralık artışla 18 bin 957 lira 63 kuruş olacak. Yıllık enflasyon ise yüzde 31.03 olacak.

Aylık enflasyonu yüzde 1’in altında çıkarsa örneğin yüzde 0.9 olursa, 6 aylık enflasyon 12.2 olacak. En düşük emekli aylığı artışı ise 2 bin 59 lira olacak. Yani yeni dönemde en düşük emekli aylığı 18 bin 940 liraya yükselecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Öte yandan bin 270 liraya çıkarılan işverenlere verilen asgari ücret desteğinin de torba teklife konulacağı belirtildi. Asgari ücretten maaş veren işverene 2026 yılı için bin 270 lira destek sağlanacak.