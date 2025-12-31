Türkiye genelinde birçok alana yönelik yürütülen uyuşturucu, fuhuş, bahis, kara para aklama operasyonlarının bir ayağı ise medyaya sıçramıştı.

İTİRAFÇI OLDU

'Uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağlamak', 'örgüt kurmak ve yönetmek' ve 'çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi anlamda menfaat sağlanması' suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ise tutuklanmıştı.

Ek ifade verme bildirisi ile 'etkin pişmanlık' talebi isteyen Ersoy, ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Ersoy, etkin pişmanlıktan faydalanma talebini içeren beyanları doğrultusunda savcılıkça dinlendi.

'GİTTİĞİM ORTAMLARDA HAZIR BULUNUYORDU'

3 saat süren ifadeye dair ise detaylar gelmeye başladı. Serbestiyet’ten Erdal Kılınç’ın haberine göre; Ersoy’un “Ben kimseden uyuşturucu temin etmedim. Gittiğim ortamlarda hazır bulunuyordu. Kimden geldiğini sormadım” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

BAZI İSİMLER İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Şüphelilerin ifadeleri Ersoy’a soruldu. Ersoy’un birçok ortamda birlikte oldukları belirlenen A.G’yi suçladığı ve uyuşturucu kullandığı bazı kişilerle ilgili de bilgi verdiği aktarıldı.

Ersoy’un verdiği isimler hakkında ise inceleme başlatıldığı belirtildi. Herhangi bir siyasetçi ya da bürokratın ise adının geçmediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu iş, sanat ve magazin dünyasından bazı isimler 9 Aralık’ta gözaltına alınmıştı. Ersoy’un, uyuşturucu satın almak, bulundurmak, kullanmak ve kullanılmasına yer ve imkân sağlamak suçlamalarıyla sorgulandığı belirtildi.

İlk ifadesinde suçlamaları ret eden Ersoy’un, Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucunda uyuşturucu kullandığının belirlenmişti. 19 gün tutuklu kalan Ersoy, avukatı Hüseyin Kaya ile birlikte savcılığa giderek yeni bir ifade verdi. Pişmanlık duyduğunu söyleyen Ersoy, ifadesinin ardından yeniden cezaevine sevk edildi.