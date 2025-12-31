Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da yabancı kontenjanı yeni isimlerin takıma katılması noktasında büyük engel yaratıyor.

EN AZ İKİ YABANCI OYUNCUYLA YOLLAR AYRILACAK

Mevcut haliyle 14 yabancı oyuncunun bulunduğu ve 2 Ocak'ta başlayacak kış transfer döneminde sezonu kapatan Edin Visca'nın yerine Anthony Nwakaeme'nin kadroya kayıt edilmesinin planlandığı Trabzonspor'da kontenjanda en az 2 isimle yolların ayrılması bekleniyor.

OLAIGBE VE SIKAN TOPUN AĞZINDAKİ İSİMLER

Özellikle sezon başında Rennes'den 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kazeem Olaigbe ve geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Shaktar Donetsk'ten 6 milyon Euro karşılığında takıma katılan Danylo Sikan, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin kadro planlamasında yer almayan isimler olarak öne çıkıyor. Toplam 11 milyon Euro'ya mal olan iki oyuncu da teknik heyetin raporu doğrultusunda gözden çıkarıldı.

KASIMPAŞA İKİ OYUNCUYU DA KİRALAMAK İSTİYOR

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın hem Olaigbe'ye hem de Sikan'a talip olduğu öğrenildi.

Yaz döneminde de Sikan'ı isteyen Kasımpaşa, Trabzonspor ile söz kesmesine rağmen Ukraynalı forvetin teklifi reddetmesi üzerine transferi sonuçlandıramamaştı.

YURT DIŞI OLMAZSA İSTANBUL

Trabzonspor Kasımpaşa'nın iki oyuncuyu da kiralama isteğine olumlu yanıt verirken gözler Olaigbe ile Sikan'a çevrilmiş durumda.

Önceliği yurt dışında bir takım bulmak olan iki oyuncunun da eğer bekledikleri teklifleri bulamamaları halinde rotayı İstanbul'a çevirmeleri bekleniyor.

TRABZONSPOR BİR TAŞTA İKİ KUŞ VURACAK

Trabzonspor iki oyuncuyu da kiralık göndererek yapacağı transferler için hem maaş bütçesinde hem de yabancı kontenjanında boşluk yaratmış olacak.

BU SEZON BEKLENEN KATKIYI VEREMEDİLER

Bu sezon Trabzonspor'da 15 maçta 417 dakika görev alan Sikan 2 gol, 1 asistle oynarken büyük umutlarla transfer edilen Belçikalı sol kanat oyuncusu Olaigbe ise bordo mavili formayla 18 maça çıkarak bin 117 dakika süre almasına rağmen 2 asistlik katkı sağlayabildi.