Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşmayla yolların ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze verdiği emek ve katkılar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından ligin 12. haftası öncesinde kırmızı-beyazlı takımın başına geçen Mehmet Altıparmak, 7 Ocak’ta bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmiş ve 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.