Sivasspor, eski futbolcusu Rey Manaj ile yeniden anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, Arnavut milli futbolcu Rey Manaj ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Rey Manaj Sivasspor'da

Sivas’a gelen Rey Manaj, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, kendisini yeniden Sivasspor’a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Arnavut golcü, Sivasspor'da gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Manaj'ın, Sivas'a dönüşünde de çok sayıda taraftar karşılama yapmıştı.