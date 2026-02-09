Fenerbahçe, dünya yıldızı N-Golo Kante'yi kadrosuna kattı ve dünya basınında geniş yer aldı.
Arsenal efsanesi Arsene Wenger'den, N-Golo Kante itirafı
Süper Lig devi Fenerbahçe, N-Golo Kante transferini yaparak dünyada adından söz ettirdi. Fransız yıldız için bir yorum da Arsene Wenger'den geldi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
34 yaşındaki yıldız orta saha, gösterdiği performans ve aldığı kupalarla adından söz ettirdi.
Leicester City ile 2015/16 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Kante, bir diğer lig şampiyonluğunu da transfer olduğu Chelsea ile 2016/17 sezonunda yaşamıştı. Fransız yıldızın, kariyerinde sayısız kupa var.
Kante için bir yorum da Arsenal efsanesi Arsene Wenger'den geldi.
Arsene Wenger: “Kariyerimin son dönemlerinde N’Golo Kante Paris’te bir kulüpteydi. Kulübün sahibi en iyi arkadaşlarımdan biriydi ve bana ‘Lütfen’ dedi. ‘İnanılmaz bir oyuncum var ama Fransa’da kimse onu istemiyor.’
Onu arabasına alıp kulüpten kulübe gezdirdi ve sonunda Fransa 3. Ligi’nden bir takım Kante’yi transfer etti. Onun hikâyesi inanılmaz; Kante hakkında bir film bile yapılabilir.
Onu kadroma katmak harika olurdu çünkü onda çok nadir bulunan bir özellik var: Faul yapmadan topu kazanıyor ve neredeyse her seferinde o topu ileri doğru taşıyor.”