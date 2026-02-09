Yeniçağ Gazetesi
09 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
Arsenal efsanesi Arsene Wenger'den, N-Golo Kante itirafı

Süper Lig devi Fenerbahçe, N-Golo Kante transferini yaparak dünyada adından söz ettirdi. Fransız yıldız için bir yorum da Arsene Wenger'den geldi.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçe, dünya yıldızı N-Golo Kante'yi kadrosuna kattı ve dünya basınında geniş yer aldı.

Fenerbahçe, dünya yıldızı N-Golo Kante'yi kadrosuna kattı ve dünya basınında geniş yer aldı.

34 yaşındaki yıldız orta saha, gösterdiği performans ve aldığı kupalarla adından söz ettirdi.

34 yaşındaki yıldız orta saha, gösterdiği performans ve aldığı kupalarla adından söz ettirdi.

Arsenal efsanesi Arsene Wenger'den, N-Golo Kante itirafı - Resim: 3

Leicester City ile 2015/16 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Kante, bir diğer lig şampiyonluğunu da transfer olduğu Chelsea ile 2016/17 sezonunda yaşamıştı. Fransız yıldızın, kariyerinde sayısız kupa var.

Kante için bir yorum da Arsenal efsanesi Arsene Wenger'den geldi.

Kante için bir yorum da Arsenal efsanesi Arsene Wenger'den geldi.

Arsenal efsanesi Arsene Wenger'den, N-Golo Kante itirafı - Resim: 5

Arsene Wenger: “Kariyerimin son dönemlerinde N’Golo Kante Paris’te bir kulüpteydi. Kulübün sahibi en iyi arkadaşlarımdan biriydi ve bana ‘Lütfen’ dedi. ‘İnanılmaz bir oyuncum var ama Fransa’da kimse onu istemiyor.’

Arsenal efsanesi Arsene Wenger'den, N-Golo Kante itirafı - Resim: 6

Onu arabasına alıp kulüpten kulübe gezdirdi ve sonunda Fransa 3. Ligi’nden bir takım Kante’yi transfer etti. Onun hikâyesi inanılmaz; Kante hakkında bir film bile yapılabilir.

Arsenal efsanesi Arsene Wenger'den, N-Golo Kante itirafı - Resim: 7

Onu kadroma katmak harika olurdu çünkü onda çok nadir bulunan bir özellik var: Faul yapmadan topu kazanıyor ve neredeyse her seferinde o topu ileri doğru taşıyor.”

Kaynak: Spor Servisi
