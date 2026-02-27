Sivas genelinde dünden bu yana etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde yerini şiddetli tipiye bıraktı. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düşmesi üzerine bölge trafik ekipleri, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla Sivas-Malatya kara yolu üzerinde güvenlik bariyerleri oluşturdu.

ULAŞ İLÇESİ GİRİŞİNDE ZORUNLU BEKLEYİŞ



Trafik akışının kesilmesiyle birlikte, Malatya istikametine seyir halindeki çok sayıda yolcu otobüsü, tır ve çekici, Ulaş ilçesi girişinde durduruldu. İlçe girişindeki dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonları tamamen dolarken, karayolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

SÜRÜCÜLER KENT MERKEZİNE GERİ GÖNDERİLİYOR



Uzun süre beklemek istemeyen ve yakıt ikmali sorunu yaşayan bazı sürücüler, ekiplerin yönlendirmesiyle yeniden Sivas kent merkezine geri döndü. Şehirler arası yolculuk yapan otobüs yolcuları ise yolun açılmasını beklemek üzere tesislerde konaklamaya başladı.

KARAYOLLARI SEFERBER OLDU



Karayolları ekipleri, çok sayıda kar küreme aracı ve tuzlama makinesi ile Sivas-Malatya arasındaki kritik noktalarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ancak şiddetli tipinin temizlenen yolları kısa sürede yeniden karla doldurması, çalışmaları güçleştiriyor.