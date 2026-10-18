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Kaynak: DHA

İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Unreal x Jeton’ konserine katılan F.A., T.M. ve M.S.R. saat 03.15 sıralarında fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen F.A. hayatını kaybederken, T.M. ve M.S.R.’nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ve sağlık ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarında, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

F.A.’nın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI KONSERE İNCELEME

Polisin ilk incelemesinde, saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlenen konsere yalnızca 18 yaş üzerindekilerin kabul edildiği, içeride alkol sunumu yapıldığı ve konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi.

Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, konser alanı boşaltıldı.