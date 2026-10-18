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Kaynak: ANKA

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde semt pazarına giden İYİ Parti heyeti, tezgah başındaki yurttaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında 85 yaşındaki bir kadının anlattıkları, geçim sıkıntısının yanı sıra barınma ve ısınma sorunlarını da gözler önüne serdi.

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç ve Akdeniz Bölge Koordinatörü Emine Özdeniz’e yaşadıklarını anlatan kadın, birkaç çeşit ürün satarak geçinmeye çalıştığını söyledi. İleri yaşına ve yakın zamanda geçirdiği ameliyata rağmen çalışmayı sürdürmek zorunda olduğunu belirten kadın, durumunu tek cümleyle özetledi: “Çalışmadığım gün açım.”

AMELİYAT SONRASI DA PAZARA ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Kalbindeki pilin yakın zamanda değiştirildiğini anlatan kadın, ameliyatın ardından enfeksiyon nedeniyle hastanede yattığını ve doktorların kanını temizlediğini söyledi. Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen pazara ve çarşıya gitmeyi sürdürdüğünü belirten kadın, çalışmaktan başka seçeneği olmadığını ifade etti.

“YAŞADIĞIM YERİ GÖRSENİZ YÜREĞİNİZ PARÇALANIR”

Geçim mücadelesinin yanı sıra barınma ve ısınma sıkıntısı da yaşadığını anlatan 85 yaşındaki kadın, kaldığı yeri “inek samanlığı” olarak tanımladı. Evindeki sobanın eski olduğunu, başkasının verdiği sobayı bile her yıl kullanamadığını dile getirdi.

İnsanların kullanmadıkları eski eşyaları kendisine verdiğini söyleyen kadın, yaşadığı koşulların ağırlığını şu sözlerle anlattı:

“Benim yaşadığım yeri görsen senin yüreğin parça parça olur. Ne sobam var, eski, başkasının verdiği bir soba. Bir sene yakıyorum, diğer sene yakamıyorum; soba çürüyor. İnsanlar eskittikleri eşyaları bana veriyor.”