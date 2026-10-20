Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokakta oynayan iki çocuğa minibüsün çarpması sonucu 6 yaşındaki Barış Elma hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Cudi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, sokakta bisikletle oynayan iki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar yaralandı.

6 YAŞINDAKİ BARIŞ KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocukları Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Anaokulu öğrencisi Barış Elma, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer çocuğun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Barış'ın cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verilirken, minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.