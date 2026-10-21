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Kaynak: DHA

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde EGO otobüsünün üst geçide çarpması sonucu meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Erler Mahallesi 2453’üncü Cadde’de, Deniz Lojmanları önünde meydana geldi. Etimesgut yönünde ilerleyen 530-1 hat numaralı EGO otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak üst geçide çarptı.

Kazada 24 kişi yaralanırken, otobüs sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.