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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'nin bir sonraki rakibi Liverpool, Anfield'da Villarreal'i konuk etti.

Andoni Iraola yönetimindeki İngiliz ekibi, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 4-3 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini sürdürdü.

LIVERPOOL 2-0'DAN GERİ DÖNDÜ

Anfield'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Villarreal, 4. dakikada Georges Mikautadze'nin golüyle öne geçti. İspanyol temsilcisi, 29. dakikada Sergi Cardona'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Liverpool 36. dakikada Alexis Mac Allister'ın golüyle farkı bire indirdi. İngiliz ekibi, 45. dakikada Ronald Araujo'nun golüyle skoru 2-2'ye getirerek ilk yarıyı beraberlikle tamamladı. Kırmızılar ilk yarıda gösterdiği reaksiyonla galibiyete dair umutlarını artırdı.

MAC ALLISTER VE WIRTZ GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıda baskısını artıran Liverpool, 65. dakikada Alexis Mac Allister'ın ikinci golüyle 3-2 öne geçti.

Bu golden yalnızca üç dakika sonra Florian Wirtz sahneye çıkarak skoru 4-2'ye taşıdı.

Villarreal, 87. dakikada Tanitoluwa Oluwaseyi'nin golüyle farkı bire indirse de kalan bölümde başka gol olmadı ve Liverpool sahadan 4-3 galip ayrıldı.

LIVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3'TE 3 YAPTI

Villarreal karşısında iki farklı geriden gelerek kazanan Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üçüncü karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak puanını 9'a yükseltti.

FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ RAKİBİ LIVERPOOL

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, bir sonraki karşılaşmasında Liverpool'u ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında günün sonuçları şöyle:

Fenerbahçe 2-2 Slavia Prag

Sabah 1-2 Borussia Dortmund

Liverpool 4-3 Villarreal

Manchester City 5-1 AEK Atina

PSG 4-2 Barcelona

Napoli 4-3 Bodo/Glimt

Porto 0-1 PSV Eindhoven

Roma 4-0 Slovan Bratislava

Stuttgart 1-1 Atletico Madrid