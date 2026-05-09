Şırnak’ın Cizre ilçesinde hac görevini yerine getirmek üzere yola çıkacak 139 hacı adayı, Hazreti Nuh Camisi’nde düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı.

Cizre’de gerçekleştirilen uğurlama töreninde, 139 hacı adayı dualar ve gözyaşları arasında yolculuğa çıktı. Hazreti Nuh Camisi’nde yapılan program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve ardından dualar okundu. Programa katılan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, hacı adaylarının manevi açıdan çok özel bir yolculuğa çıktıklarını belirterek, “Peygamber Efendimizi ziyaret etmeye, asr-ı saadetin yaşandığı mübarek beldelere gidiyorsunuz. Rabbim yolculuğunuzu kolay ve hayırlı eylesin, haccınızı kabul buyursun ve sağ salim tamamlamayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Şırnak İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu ise kentten bugün itibarıyla 139 hacı adayını kutsal topraklara uğurladıklarını söyleyerek, programın protokol, din görevlileri ve hacı adaylarının katılımıyla gerçekleştiğini ifade etti. Yeşiloğlu, hacıların ibadetlerini huzur içinde tamamlayıp sağlıkla yurda dönmeleri için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, ailelerin de gönüllerinin rahat olması gerektiğini vurguladı.

Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran da konuşmasında hacı adaylarına sabırlı olmaları gerektiğini hatırlatarak, “Kutsal topraklarda sabrı elden bırakmayın. Orada yalnızca kendiniz için değil, özellikle Gazze başta olmak üzere tüm İslam alemi için dua etmeyi ihmal etmeyin” dedi.

Program, yapılan toplu duanın ardından hacı adaylarının otobüslere binmesiyle devam etti. Hacı adayları, tekbirler ve salavatlar eşliğinde yakınları tarafından uğurlandı.