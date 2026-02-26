Çinli bir şirketin sahibinin çalışanlarına para verme yöntemi dikkat çekti. Şirketin düzenlediği partide uzunca bir masaya 26 milyon dolara karşılık gelen 177 milyon 950 bin 500 yuanı (Yaklaşık 1 milyar 140 milyon 994 bin 870 lira) masaya yığdı. Şirket sahibi, çalışanların masadaki paradan taşıyabildikleri kadarını evlerini götürebileceklerini söyledi.

Çıkan haberlere göre bir çalışan 13 bin dolar değerindeki nakit parayı evine götürdü. Öte yandan paranın dev masaya yığıldığı anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu anlar, Çinli şirket Henan Kuangshan Crane’in yıllık partisinde yaşandı. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı partide paranın dağıtılması ile ilgili konuşan şirket sahibi Cui Peijun "Bazı insanlar neden parayı doğrudan hesaplarına aktarmadığımızı soruyor, ama o şekilde sadece rakamlardan ibaret kalıyor” dedi.

ÇALIŞANLARINA CÖMERTLİĞİ İLE BİLİNİYOR

Vinç üretimi ve kiralama hizmeti veren şirketin sahibinin çalışanlara karşı oldukça cömert olduğu öğrenildi. Şirket hisselerinin yüzde 99,88’ini elinde bulunduran Peijun, çalışanlarına yüksek oranda temettü veriyor.

Şirket 2024 yılında 38 milyon dolarlık net kar elde etti ve bunun yaklaşık 24 milyon doları çalışanlara dağıtıldı. Ayrıca şirket 2023 yılında en başarılı 40 çalışanına 8,5 milyon dolar dağıttı. Çinli şirket, Dünya Emekçi Kadınlar Günü için 2 bin kadın çalışanına 230 bin dolara yakın ikramiye dağıttı.

Peijun daha önce personeline bu kadar çok para dağıtmasının ardındaki motivasyonu şöyle açıklamıştı: “Para dağıtmayı sevdiğimden değil, gençlerin araba kredileri ve ipoteklerle boğuştuğunu ve sunabileceğimiz her türlü yardımın faydalı olduğunu görüyoruz.”

South China Morning Post'a göre , Peijun'un kendisi de ailesinin eğitim ücretlerini karşılayamaması nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.