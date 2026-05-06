Teknoloji devi Apple, Siri sesli asistanına yönelik yapay zeka güncellemelerinin zamanında sunulamaması nedeniyle açılan hissedar davasında uzlaşmaya gitti. Şirket, davayı sonuçlandırmak için 250 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Dava, 2024 yılında Apple’ın geliştirici konferansında tanıttığı yapay zeka özelliklerinin vaat edildiği tarihte kullanıma sunulmaması üzerine açılmıştı. Davacılar, bu gecikmenin yatırımcıları yanıltarak finansal kayba yol açtığını öne sürdü.

Yeni iPhone modelleri piyasaya sürüldüğünde, duyurulan Siri tabanlı yapay zeka özelliklerinin hazır olmaması dikkat çekmişti. Apple daha sonra bu güncellemelerin ertelendiğini ve kapsamlı yeniliklerin bir sonraki yıla sarktığını açıklamıştı.

Uzlaşmanın yürürlüğe girmesi için mahkeme onayı beklenirken, Apple anlaşma kapsamında herhangi bir kusur kabul etmediğini vurguladı. Şirket, bu süreçte farklı yapay zeka özelliklerini kullanıcılarla buluşturmaya devam ettiğini belirtti.