Kovid-19 sonrası dönemde yeniden yapılanma sürecine giren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, maliyetleri düşürmek için kapsamlı bir küçülme planı açıkladı. Şirket, dünya genelinde toplam 1860 çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu.

Açıklanan finansal verilere göre BioNTech’in 2026 yılının ilk çeyreğinde net zararı 531,9 milyon avroya yükseldi. Şirketin gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azalarak 118,1 milyon avroya geriledi.

Yeni plan kapsamında Almanya’nın Idar-Oberstein, Marburg ve Tübingen kentlerindeki üretim tesislerinin 2027 sonuna kadar kapatılması öngörülüyor. Ayrıca Singapur’daki üretim tesisinin de faaliyetlerine 2027’nin ilk çeyreğinde son verilmesi planlanıyor. Şirketin Mainz’daki genel merkezi ile Berlin ve Münih’teki ofisleri ise faaliyetlerini sürdürecek.

Yapılanma sürecinin tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 500 milyon avro tasarruf hedeflenirken, bu dönüşümün mevcut 16,8 milyar avroluk nakit rezervle finanse edilmesi planlanıyor. BioNTech, kaynaklarını kanser ilaçlarının geliştirilmesine yönlendireceğini ve ilk ürünü 2026’da piyasaya sunmayı hedeflediğini açıkladı.

Öte yandan işten çıkarma kararı Almanya’da tartışma yarattı. Sendikalar, pandemi döneminde kamu desteği alan bir şirketin bu ölçekte işten çıkarma yapmasını eleştirerek, kararın üretim kapasitesini zayıflatabileceği uyarısında bulundu.