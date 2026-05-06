Beşiktaş maçı sonrası Konyaspor'un yıldızı Montella'ya seslendi: "Beni Milli Takım'a davet edecek"

İLHAN PALUT VURGUSU!

İlhan Palut ile bir çıkış yakaladıklarını belirten tecrübeli stoper, "Hoca değişikliği havayı değiştirir. İlhan Hoca ilk geldiğinde moral olarak düşmüş bir takımın oyuncularını yukarı çekmeye çalıştı ve başarılı oldu. Stratejileri tuttu. Daha önce de çalıştığım için onu çok iyi biliyorum. Biz kenetlendik. Kötü gidişat vardı, onu kendimize yakıştıramadığımız için kendi aramızda sohbetler, yemekler düzenledik. Hocamız aile olduğumuzu yeniden hissettirdi. İster istemez güç de mücadele de yukarı çıktı. Futbolcu eşleri, çocukları büyük rol oynadı. Onlar bizi en iyi tanıyanlar. Kalitemizi biliyorlar. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.