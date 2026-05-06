Beşiktaş maçı sonrası Konyaspor'un yıldızı Montella'ya seslendi: "Beni Milli Takım'a davet edecek"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor, deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş’ı 90+8’de penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı
Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Konyaspor, adını finale yazdıran ilk takım oldu. Takımın yıldızı ise maç sonunda milli takım için Montella'ya seslendi.
Konyaspor'un rakibini 13 Mayıs Çarşamba günü oynanacak olan Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı belirleyecek.
Final müsabakası ise 22 Mayıs Salı Antalya’da bulunan Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak.
Karşılaşmanın ardından finale yükselen Konyaspor'da maçın yıldızlarından Adil Demirbağ, yayıncı kuruluşa dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"İNANILMAZ BİR DUYGU"
Adil, "Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir duygu içindeyim. aramızda konuştuğumuzda da nasıl olursa olsun turu atlatacağız dedik. Önümüzde bir final maçı var. Aceleci olmamak lazım. Rakibimizi bekleyeceğiz. İnşallah Konyaspor'un kaptanı olarak kupayı kaldırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
"FUTBOL OYNANMADAN KAZANILMIYOR"
Zaman zaman pozisyonlar verdik, zaman zaman pozisyonlar yakaladık. Son dakika penaltı golüyle kazandık. Futbol oynanmadan kazanılmıyor. Ruh ortaya koymalısınız. Televizyonda bir yorumcu 'Beşiktaş takır takır oynar ve kazanır' demişti. Buradan ona selam gönderiyorum. Futbol oynanmadan kazanılmıyor. Kendisi de çok iyi biliyor. Beşiktaş camiası Türkiye'nin en büyük camialarından biri zaten... Favori tabii ki onu görecekler. Ama Konyaspor da Türkiye'nin en büyük camialarından. Kaç yıldır Süper Lig'de, geçmişi belli. Kupayı zamanında kazanmış bir kulüp. Neden tekrar kazanmasın? Biz kendimize inanıyoruz. Rakibimize iyi hazırlanıp kupayı kaldırmak istiyoruz." dedi.
İLHAN PALUT VURGUSU!
İlhan Palut ile bir çıkış yakaladıklarını belirten tecrübeli stoper, "Hoca değişikliği havayı değiştirir. İlhan Hoca ilk geldiğinde moral olarak düşmüş bir takımın oyuncularını yukarı çekmeye çalıştı ve başarılı oldu. Stratejileri tuttu. Daha önce de çalıştığım için onu çok iyi biliyorum. Biz kenetlendik. Kötü gidişat vardı, onu kendimize yakıştıramadığımız için kendi aramızda sohbetler, yemekler düzenledik. Hocamız aile olduğumuzu yeniden hissettirdi. İster istemez güç de mücadele de yukarı çıktı. Futbolcu eşleri, çocukları büyük rol oynadı. Onlar bizi en iyi tanıyanlar. Kalitemizi biliyorlar. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.
"İNANIYORUM MONTELLA HOCAMIZ BENİ MİLLİ TAKIM'A DAVET EDECEK"
Tabii ki de Milli Takım hayalim var. İyi bir performansım var. İnanıyorum ki Montella hocamız beni Milli Takım'a davet edecek. Bunu kalpten söylüyorum. Tabii ki saygı duyuyorum. Oradaki mevkiidaşlarımla dışarıda da görüşüyorum. Konyaspor da büyük camia ve hak ettiğimi düşünüyorum. Bunun için çalışıyorum. Yeri geliyor ailemden fedakarlık yapıyorum. Çocuklarım çok küçük, yeri geliyor tesiste uyuyorum. Yukarıda kalmak zordur, bırakın yukarıda kalmayı, daha da üste çıkmaya çalışıyorum. Hocamız beni de takip ediyordur. İnşallah Amerika'da olacağıma canı gönülden inanıyorum." şeklinde konuştu.
28 yaşındaki savunma oyuncusu gösterdiği performansla maçın yıldızlarından oldu.