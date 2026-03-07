31 Mart 2025'te gece saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. İntihar olabileceği yönünde yapılan ihbar sonrası adrese giden ekipler, Dilan Aslan'ın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan'ın sağ elinin altında tabanca ve bir boş kovan bulundu. Dilan Aslan'ın eşi A.A'nın, olaydan sonra amcasının oğlu M.A.'yı arayarak 'Eşim kafasına sıktı, yetiş' dediği, M.A.'nın da olay yerine yakın bir yerde ikamet eden kardeşini arayarak, bir an önce eve gitmesini istediği belirlendi. Evdeki 5 yaşındaki çocuğunu bırakıp ayrılan A.A, olaydan yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine gitti. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatılırken, A. A, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; A.A'nın maktulün resmi nikahlı eşi olduğu, İstanbul'da inşaat işçisi olarak çalıştığı ve çiftin 4 çocuklarının bulunduğu belirtildi. Çiftin yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da yaşadığı, Dilan Aslan'ın eşinin davranışları nedeniyle 26 Aralık 2024’te çocuklarını da alarak Diyarbakır'a gelip yeğeni Elif Aslan'ın evine yerleştiği kaydedildi.

'SENİ ÖLDÜRECEĞİM'

Dosyada yer alan bilgilere göre; A.A'nın da eşinin ardından İstanbul'dan Diyarbakır'a geldiği, aile büyüklerinin araya girmesi ile tarafların barıştığı ancak görüşmeler sırasında sık sık tartıştıkları ifade edildi. A. A'nın eşini 'Seni öldüreceğim, akrabalarıma da namus davası diyeceğim' diyerek tehdit ettiği belirtildi. Daha sonra İstanbul'a dönen A, olaydan 10-15 gün önce yeniden Diyarbakır'a geldiği, bayramın birinci günü maktulün annesini ziyaret ettikleri ve akraba ziyaretinin ardından saat 23.00 sıralarında oğulları S. ile birlikte eve döndükleri aktarıldı.

'HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI'

İddianamede, evde çıkan tartışma sırasında A.A'nın kendisine ait tabancayla eşine ateş ettiği kaydedildi. Olayın ardından Dilan Aslan'ı ve 5 yaşındaki oğlunu evde bırakarak eşyalarını valizlere koyup, saat 03.30 sıralarında evden ayrıldığı, amcasının oğlu M.A.'yı arayarak 'Eşim kafasına sıktı, yetiş' dediği, M.A.'nın da olay yerine yakın bir yerde ikamet eden kardeşini arayarak bir an önce eve gitmesini istediği belirtildi. Yaklaşık 2 saat sonra emniyete giden Aslan'ın eşinin intihar ettiğini ileri sürdüğü ancak olayın oluş şekli ve davranışlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

MERMİ GİRİŞ DELİĞİ TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde; olayın 352 Sokak'taki evin oturma odasında meydana geldiği, yer yatağında yatan maktulün baş kısmında mermi giriş deliği bulunduğu tespit edildi. Maktulün sağ elinin altında horozu kurulu siyah renkli tabanca ve yanında 7.65 milimetre çapında bir kovan bulunduğu da iddianamede yer aldı.

YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTU, DAVA AÇILDI

Müşteki beyanları, şüpheli ifadesi, ölü muayene ve otopsi tutanağı, olay yeri inceleme raporu, tanık ifadeleri, kriminal uzmanlık raporları ve kolluk tutanaklarının birlikte değerlendirilmesi sonucu A.A'nın eşini ateş ederek öldürdüğü yönünde kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu belirtildi. Hazırlanan iddianame, Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu sanık A.A'nın, önümüzdeki günlerde 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

'ETKİN BİR SORUŞTURMA YAPILAMADI'

DHA'ya konuşan aile avukatı Selahattin Çoban, "Dilan Aslan, kendi evinde eşi tarafından hunharca katledildi. Eşi tarafından bir yılı aşkın işkencelere, darp ve kötü muameleye maruz kalan maktul Dilan Aslan, en sonunda eşi tarafından katledilmiş oldu. Maalesef bu süreçte etkin bir soruşturma yapılamadı. Eşi, o süreçte tutuklandı ancak soruşturma çok uzun bir süreç aldı. Delillerin sağlıklı toplanmadığı, etkin bir soruşturmanın yapılmadığı düşüncesindeyiz. İddianamenin 11 aya yakın bir süreçte hazırlanmaması, kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Dolayısıyla biz bu sürecin takipçisi olacağız" dedi.

'OLAYA İNTİHAR SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞMAKTADIR'

Selahattin Çoban, "Avukatları olarak, hukukçular olarak kamuoyunu bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Maalesef yeni bir kadın cinayeti işlenmesin diye bizim yapmamız gereken bu soruşturmanın sağlıklı yürütülerek, nihayetinde sanığın hak ettiği cezayı almasını sağlamak, takip etmektir. Resmi nikahlı eşi, maalesef olaya intihar süsü vermeye çalışmaktadır ve bütün süreci bir senaryoyla, bir kurguyla, delilleri karartmak suretiyle, bir intihar süsüyle suçtan kurtulmaya çalışmaktadır. Ancak bütün süreç bir bütün ele alındığında, deliller incelendiğinde, dosya bir bütün olarak incelendiğinde, sanığın bu suçu işlediği ortaya çıkacaktır. Biz gerekli cezayı alması için sürecin takipçisi, davanın takipçisi olacağız" diye konuştu.