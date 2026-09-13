Kaynak: İHA

Sinop'ta yeni eğitim-öğretim yılında Sinop genelinde 159 okulda, 2 bin 860 öğretmen ve 31 bin 50 öğrenci ders başı yapacak. İl genelinde 100 okulda okul bahçe görevlendirmesi yapılırken, eğitim öğretim yılının ilk gününde 118 ekip ve 201 personel okul ve çevrelerinde görev alacak. Ekipler, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve kontrollerini sürdürecek.

'SAHADAKİ ÇALIŞMALAR SÜRECEK'

Okul kolluk görevlileri, okul bahçe görevlileri, güvenli eğitim koordinasyon görevlileri ve devriye ekipleri ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirilecek. Eğitim öğretim yılı boyunca okul çevreleri ve öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler de devam edecek. Uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, asayiş ve siber güvenlik başta olmak üzere öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek alanlarda ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Yetkililer, alınan tedbirlerle öğrencilerin güven içerisinde eğitim görmelerinin, ailelerin ise çocuklarını güvenle okula göndermelerinin hedeflendiğini bildirdi.