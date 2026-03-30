İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Miami Açık finalinde Çek rakibi Jiri Lehecka’yı 2-0 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi. 24 yaşındaki Sinner, setleri 6-4 kazanarak tarihe geçti ve büyük bir başarıya imza attı.

Sinner, ABD’deki iki Masters turnuvası olan Indian Wells ve Miami Açık’ı aynı yıl kazanarak “sunshine double” yapan 8. tenisçi oldu.

2017’den bu yana bunu başaran ilk isim olarak kayıtlara geçti ve iki turnuvayı da set kaybetmeden tamamladı. Miami Açık’taki zaferi, Sinner’in 2024 sonrası ikinci şampiyonluğu olarak kayıtlara geçti.