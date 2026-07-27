Çin'den Avrupa'ya seyahat eden bir sürücü, Kazakistan sınırını geçince lüks otomobilinin kilitlenmesiyle büyük şok yaşadı. Sınır ötesi konum algılayıp güvenlik protokolünü devreye sokan araç; navigasyon, depolama ve depo kapağı gibi akıllı sistemleri 30 saat boyunca erişime kapattı.

Çin’den Avrupa turuna katılmak amacıyla lüks otomobiliyle yola çıkan bir sürücü, Kazakistan sınırını geçtiği an sıra dışı bir teknolojik krizle karşılaştı. Yaklaşık altı ay önce 73 bin 500 dolar ödeyerek satın aldığı amiral gemisi SUV modeli Zeekr 9X ile seyahat eden Liu isimli sürücü, aracın yerleşik güvenlik mekanizmasının otomatik olarak devreye girmesiyle mağdur oldu.

30 SAAT BEYİN FELCİ YAŞADI

Sınır ötesine geçildiğini algılayan araç, akıllı yazılım sistemlerini kısıtlayarak adeta yarı felçli hale geldi. Tam 30 saat boyunca aracın navigasyonu, torpido gözü, multimedya ekranı ve hatta elektronik yakıt deposu kapağı uzaktan kilitli kaldı. Sürücü Liu, yolculuk öncesinde yetkili servise uluslararası seyahat gerçekleştireceğini bildirmesine rağmen kendisine hiçbir ön uyarı yapılmadığını ifade etti. Sistem kilitlendiği için deposunu dolduramayan sürücü, kapağı açabilmek adına internetten acil durum çözümlerini araştırmak zorunda kaldı.

ŞİRKET BİLGİSAYARLI KİLİTLENMEYİ DOĞRULADI

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran gelişmenin ardından üretici marka Zeekr resmi bir açıklama yayımladı. Şirket yetkilileri, aracın yurt dışı bölgesinde tespit edilmesiyle birlikte hırsızlık ve uluslararası kaçakçılığı önlemeye dönük güvenlik sisteminin otomatik olarak tetiklendiğini doğruladı. Söz konusu kısıtlamanın motor veya fren gibi sürüşe dair hayati bileşenleri kapsamadığı, aracın yolda kalması gibi bir durumun oluşmadığı vurgulandı.

ŞARJ VE YAKIT KAPAĞINI AÇMANIN MANÜEL YOLU

Üretici marka, sürücülerin ekran kilitlendiğinde yakıt ve şarj kapaklarını nasıl açabileceklerine dair acil durum yöntemlerini de kamuoyuyla paylaştı. Bilgilendirmeye göre şarj portu doğrudan fiziksel baskı uygulanarak açılabiliyorken; yakıt deposu kapağı ise kabin içindeki dörtlü flaşör düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutulduğunda multimedya ekranına ihtiyaç duyulmadan mekanik olarak açılabiliyor.

Sürücünün seyahat evraklarını doğrulaması üzerine araca özel bir yetkilendirme kodu gönderilerek kısıtlamalar kaldırıldı. Ancak şirket, bu geçici kilit açma kodunun yalnızca tek bir ülke için geçerli olduğunu, seyahat boyunca farklı ülke sınırlarından geçildikçe sistemin yeniden kilitlenebileceğini bildirdi. İnternete bağlı akıllı araçların yaygınlaştığı günümüzde yaşanan bu olay, otomobiller üzerindeki uzaktan müdahale sınırlarını ve mülkiyet haklarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.