Samsun’un Atakum ilçesinde görev yapan 46 yaşındaki sınıf öğretmeni Elvide Özdemir, uzun süredir amansız bir hastalıkla yürüttüğü mücadeleyi kaybederek hayatını kaybetti. Sevilen öğretmenin genç yaştaki vefatı, öğrencilerini, meslektaşlarını ve tüm eğitim camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

EĞİTİM CAMİASINI YASA BOĞAN VEFAT

Atakum ilçesindeki Şehit Yüzbaşı Tunç Fidaner İlkokulu’nda geleceğin nesillerini yetiştiren sınıf öğretmeni Elvide Özdemir, uzun bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Tedavi sürecinin ardından hastalığa yenik düşen 46 yaşındaki Özdemir’in vefat haberinin ardından Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kurumsal bir taziye mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda, genç yaşta hayata gözlerini yuman öğretmene Allah’tan rahmet, kederli ailesine, öğrencilerine ve eğitim camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.

MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Öğrencilerinin ve meslektaşlarının kalbinde derin izler bırakan sınıf öğretmeni Elvide Özdemir’in cenaze programı da netleşti. Özdemir’in cansız bedeni, 1 Haziran Pazartesi günü öğle namazını müteakip memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Üzümlü köyünde düzenlenecek cenaze merasiminin ardından aile kabristanlığına defnedilecek.