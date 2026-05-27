A.B.İ. dizisinin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ve iki kızı Lalin ile Leyla’yı da yanına alarak Cirque du Soleil gösterisini izledi. Aile, etkinlikte birlikte görüntülenerek magazin gündeminde yer aldı.

“Selena” dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında evlendi.

Çift, 2020’de Lalin’i, 2022’de ise Leyla’yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

Bir süredir oyunculuk projelerine ara veren Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Son günlerde ise küçük kızları Leyla’nın 4 yaşına girmesi aile için özel bir an oldu.

Doğum gününü ailece kutlayan çift, bu mutluluğu sosyal medyada da paylaştı ve büyük ilgi gördü.

Aile, kısa süre önce kızlarının doğum gününü kutladıktan sonra bu kez Cirque du Soleil gösterisine birlikte katıldı.

Etkinlikte Lalin ve Leyla’nın yüzlerinin ilk kez net şekilde görüldüğü anlar dikkat çekti.

Mutlu aile görüntüleri kameralara yansırken, çiftin aile yaşamı sosyal medyada geniş yankı buldu.